Die Bundesanwaltschaft hat eine aus der Türkei abgeschobene Deutsche wegen ihrer mutmaßlichen Mitgliedschaft bei der IS-Terrormiliz festnehmen lassen.

Wie die Behörde in Karlsruhe mitteilte, ordnete der Ermittlungsrichter Untersuchungshaft an. Die Frau soll im Herbst 2014 nach Syrien gereist sein und sich dem IS angeschlossen haben. Sie befand sich zuletzt in Abschiebehaft in der Türkei. Gestern abend landete die Frau zusammen mit einer weiteren Verdächtigen und vier Kindern in Frankfurt am Main und wurde von Beamten der Bundespolizei festgenommen.