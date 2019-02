Die deutsche Polizei hat zwei frühere Mitarbeiter des syrischen Geheimdienstes festgenommen.

Dies teilte die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe mit. Den 42 und 56 Jahre alten Männern würden Verbrechen gegen die Menschlichkeit zur Last gelegt. Sie sollen demnach in den Jahren 2011 und 2012 als ranghohe Mitarbeiter des syrischen Geheimdienstes an massenhaften Folterungen und Misshandlungen beteiligt gewesen sein. Dem 42-Jährigen wird zudem Beihilfe zur Tötung von zwei Personen vorgeworfen. Die beiden hatten Syrien 2012 verlassen und wurden bereits gestern in Berlin und Rheinland-Pfalz festgenommen. Wann und warum sie nach Deutschland gelangten, wurde nicht mitgeteilt.



Bundesjustizministerin Barley nannte die Festnahmen ein wichtiges Zeichen, dass die Gräueltaten des syrischen Regimes international verfolgt werden könnten.



In Frankreich wurde ein weiterer syrischer Geheimdienstmitarbeiter festgenommen. Die Aktion sei mit den Ergreifungen in Deutschland abgestimmt gewesen, hieß es.