Eine Pflegerin in Teilzeit bekam Recht vor dem Bundesarbeitsgericht und bekommt eine Diskriminierungsentschädigung.

Eine Pflegerin in Teilzeit hatte geklagt, die anders als Vollzeitbeschäftigte weder Überstundenzuschläge noch zusätzliche Zeitgutschriften bekommen hat. Weil nun weit mehr Frauen als Männer in Teilzeit arbeiteten, verlangte sie neben dem Ausgleich für ihre Überstunden auch eine Diskriminierungsentschädigung. Das Bundesarbeitsgericht gab ihr grundsätzlich recht. Das Hessische Landesarbeitsgericht in Frankfurt am Main hatte der Frau weitere Zeitstunden zugesprochen und auch eine Diskriminierung wegen des Geschlechts festgestellt. Eine Diskriminierungsentschädigung wurde aber im konkreten Fall als "unangemessen" abgelehnt.

[Az: 8 AZR 371/20]

