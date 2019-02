Arbeitgeber müssen Beschäftigte künftig auf noch nicht beantragten Urlaub hinweisen, bevor er verfällt.

Das hat das Bundesarbeitsgericht in Erfurt entschieden. Die Richter integrierten damit zugleich europäisches in deutsches Recht. Angestellte müssen zudem "klar und rechtzeitig" auf nicht genommenen Urlaub aufmerksam gemacht werden.



Geklagt hatte ein ehemaliger Angestellter der Max-Planck-Gesellschaft in München. Der Wissenschaftler hatte noch 51 Tage Urlaub, den er bis zum Ende seines Arbeitsvertrages nicht mehr nahm. Er fordert eine nachträgliche Bezahlung seiner Ansprüche.



(AZ: 9 AZR 541/15)