Im Detail geht es etwa um die Bestimmungen bei einer langwierigeren Krankheit. Nach bisheriger Rechtsprechung kann Urlaub auch in so einem Fall 15 Monate nach Ablauf des jeweiligen Arbeitsjahres verfallen. Erwartet werden Grundsatzurteile. Sie könnten Auswirkungen auf viele Arbeitnehmer mit offenen Urlaubsansprüchen haben. Konkret verhandeln die höchsten deutschen Arbeitsrichter zwei Fälle aus Nordrhein-Westfalen. Vorab hatte das BAG sie dem Europäischen Gerichtshof in Luxemburg vorgelegt.

[Az: 9 AZR 266/20 und 9 AZR 401/19]

