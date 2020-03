Bundesarbeitsminister Heil hat Lohnerhöhungen für Arbeitnehmer gefordert, die eine besondere Last in der Corona-Krise tragen.

Man sehe gerade unglaublich viele Heldinnen und Helden des Alltags. Diese hätten nicht nur warme Worte, sondern langfristig auch mehr Geld verdient, sagte der SPD-Politiker der Funke Mediengruppe. Wo es möglich sei, sollten etwa Kassiererinnen oder Pflegende bereits jetzt höhere Gehälter bekommen. Dies könne man allerdings nicht staatlich verordnen. Heil betonte, Leistungsträger seien nicht nur Krawattenträger, sondern auch diejenigen, die jetzt im Supermarkt an der Kasse sitzen, die in Krankenhäusern Zusatzschichten schieben oder den Müll entsorgen. Man müsse sich bewusst machen, was Menschen da jeden Tag leisten, mitunter zu sehr geringen Löhnen, sagte Heil.