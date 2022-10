Er wolle dazu noch in diesem Herbst Eckpunkte vorlegen, sagte der SPD-Politiker der Funke-Mediengruppe. Qualifizierte Zuwanderung aus dem Ausland sei notwendig, um den Fachkräftemangel nicht zur dauerhaften Wachstumsbreme werden zu lassen. Deutschland müsse hier alle Register ziehen. Dies betreffe auch die Ausbildung, die Weiterbildung und die Frauenerwerbsbeteiligung hierzulande.

Mit Blick auf die Anhebung des gesetzlichen Mindestlohns auf 12 Euro hatte Heil im Deutschlandfunk zuvor von einem wichtigen Schritt gesprochen. Das sei für viele Menschen die größte Lohnerhöhung in ihrem Leben und helfe in einer schwierigen Zeit akut, sagte er im Interview der Woche unseres Senders. Der SPD-Politiker verwies darauf, dass der Mindestlohn gegenüber dem vergangenen Jahr um 22 Prozent gestiegen sei. Heil räumte ein, dass dieser nicht alle aktuellen Preissteigerungen kompensieren könne. Gleichwohl sei der Mindestlohn in Kombination mit den Entlastungspaketen ein Beitrag für den sozialen Zusammenhalt in der Gesellschaft.