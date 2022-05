Hohe Verbraucherpreise

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) (picture alliance/dpa/Gregor Bauernfeind)

Heil sagte im Deutschlandfunk, das beschlossene Paket in Höhe von 30 Milliarden Euro sei eine erste kurzfristige Maßnahme. Nun müsse man sich mit der Frage auseinandersetzen, wie vor allem Normal- und Geringverdiener sowie Bezieher von Grundsicherung angesichts anhaltend hoher Energiekosten langfristig entlastet werden könnten. Der SPD-Politiker forderte Ausgleichsmechanismen, damit die ökologische Transformation fair und sozialverträglich erfolgen könne. Er werde entsprechende Vorschläge vorlegen. Dabei verwies Heil auf das geplante Bürgergeld. Dieses müsse für Menschen mit kleinen Einkommen oder für diejenigen, die auf Grundsicherung angewiesen seien, deutlich kräftigere Leistungen vorsehen. Im Hinblick auf das heutige G7-Treffen der Arbeits- und Sozialminister in Wolfsburg mahnte Heil eine gerechter und nachhaltiger gestaltete Globalisierung an. Es gehe nicht nur um wirtschaftliche Interessen, sondern auch um Werte, betonte der Minister.

