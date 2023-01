Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) (IMAGO / Christian Spicker / IMAGO / Christian Spicker)

Das kündigte Bundesarbeitsminister Heil an. Zur Begründung sagte der SPD-Politiker der Nachrichtenagentur Reuters, durch die zunehmende Immunität in der Bevölkerung gehe die Zahl der Neuerkrankungen stark zurück. Daher seien bundesweit einheitliche Vorgaben zum betrieblichen Infektionsschutz nicht mehr nötig. Laut der bis Anfang April befristeten Corona-Arbeitsschutzverordnung sind Betriebe verpflichtet, Maßnahmen zum Infektionsschutz in einem Hygienekonzept festzulegen.

Bereits im März vorigen Jahres war die zeitweise vorgeschriebene Angebotspflicht für Arbeiten von Zuhause aus beendet worden. Auch eine betriebliche Test-Angebots-Pflicht gibt es nicht mehr.

Diese Nachricht wurde am 19.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.