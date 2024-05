Debatte um Mindestlohn

Bundesarbeitsminister Heil unterstützt die Forderung nach einem höherem Mindestlohn. (picture alliance / dts-Agentur / -)

Der SPD-Politiker sagte bei der Regierungsbefragung im Bundestag, es sei richtig, eine entsprechende Forderung an die zuständige Mindestlohn-Kommission zu stellen. Das sei eine Frage der Gerechtigkeit. Ein höherer Mindestlohn stärke außerdem die Kaufkraft in Deutschland.

Bundeskanzler Scholz hatte sich in einem Interview für eine Erhöhung des Mindestlohns auf 15 Euro ausgesprochen und damit eine politische Debatte ausgelöst. Die Vorsitzende der CDU-Mittelstandsvereinigung, Connemann, warf Scholz einen "Tabubruch" vor. Sie sagte im Deutschlandfunk, Lohnfindung sei keine Aufgabe der Politik. Dieses Prinzip habe der Kanzler offenbar nicht verstanden. Kritik kam auch von Bundesfinanzminister Lindner. Er sagte, auf Dauer würde es für Arbeitsplätze gefährlich, wenn sich Parteien hier einmischten.

Die Kommission zur Festsetzung des Mindestlohns hatte in ihrer letzten Sitzung vorgeschlagen, den Mindestlohn in zwei Schritten auf 12,82 Euro zu erhöhen. Arbeitnehmervertreter in dem Gremium hatten das als zu niedrig kritisiert, waren aber überstimmt worden.

