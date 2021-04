Bundesarbeitsminister Heil hat sich für einen weiteren Versuch ausgesprochen, höhere Löhne in der Altenpflege einzuführen.

Der SPD-Politiker sagte in Berlin, die Ablehnung eines allgemeingültigen Tarifvertrags durch die Arbeitgeber der Caritas vor einigen Wochen könne und dürfe nicht das letzte Wort sein. Die Refinanzierung von Pflege- und Reha-Einrichtungen sowie die Vergabe staatlicher Aufträge müssten an das Vorhandensein von Tarifverträgen geknüpft werden, sagte Heil. Er wolle dazu noch in dieser Legislaturperiode einen weiteren Versuch unternehmen.



Mit der Diakonie und der Caritas hätten beide kirchlichen Verbände dem Verfahren zu einem allgemeinverbindlichen Tarif in der Altenpflege zustimmen müssen. Nach dem ablehnenden Beschluss der Caritas hatten die Gremien der Diakonie nicht mehr abgestimmt.

Diese Nachricht wurde am 22.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.