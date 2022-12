Geschichte

Blick in das Bundesarchiv in Koblenz. (Archivbild) (dpa / picture alliance / Thomas Frey)

Es gebe eine wachsende Gefahr, dass wichtige Informationen verloren gingen, sagte er der "Welt am Sonntag". Es wäre im Sinne der Transparenz, in der Geschäftsordnung der Ministerien und der Registraturrichtlinie des Bundes den Umgang mit digitalen Arbeitsmitteln konkreter und strikter zu regeln. Hollmann verwies darauf, dass Mail-Accounts ausscheidender Kanzler und Mininister nach einer gewissen Zeit gelöscht werden. Ein Regierungssprecher sagte der dpa, das gelte auch in Bezug auf die frühere Bundeskanzlerin Merkel. Beim Ausscheiden aus dem Amt würden die E-Mail-Accounts deaktiviert und nach sechs Monaten gelöscht.

