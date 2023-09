Die Bundesaußenministerin wird vom Flughafen Austin in einem selbstfahrenden Auto zu einem Termin mit Journalisten gefahren. (Michael Kappeler / dpa )

Sie landete in der texanischen Hauptstadt Austin, wo sie den republikanischen Gouverneur Abbott treffen will. Geplant ist außerdem ein Besuch bei dem Technologieunternehmen "Mobileye", das zusammen mit dem Volkswagen-Konzern ein Projekt für autonomes Fahren betreibt.

Ein weiteres Ziel der Reise ist unter anderem die US-Luftwaffenbasis Wichita Falls, wo seit 1966 auch deutsche Kampfjet-Piloten ausgebildet werden. Morgen stehen dann politische Gespräche in Washington an; unter anderem wird Baerbock von ihrem US-Kollegen Blinken empfangen. In New York nimmt die Grünen-Politikerin schließlich in der kommenden Woche an der Generaldebatte der UNO-Vollversammlung teil, zu der auch Bundeskanzler Scholz erwartet wird.

Diese Nachricht wurde am 13.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.