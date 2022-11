Annalena Baerbock bei ihrer Pressekonferenz nach dem G-7-Gipfel. (AP / dpa / Rolf Vennenbernd)

Es sei ein wichtiges Zeichen, dass dies von chinesischer Seite noch einmal so deutlich angesprochen worden sei, sagte Baerbock am Abend nach dem Gipfel der G-7-Staatengruppe in Münster. Ein Einsatz von Nuklearwaffen sei das Schlimmste, was man der Welt antun könne. Russland sei hier isoliert.

Xi hatte gestern bei einem Treffen mit Bundeskanzler Scholz in Peking unter anderem erklärt, bereits die Drohung eines Einsatzes von Atomwaffen sei abzulehnen. Die internationale Gemeinschaft müsse sich dafür engagieren, dass mit Nuklearwaffen nicht Krieg geführt werde.

Die G7-Staaten hatten auf ihrer Konferenz der Ukraine ihre "unerschütterliche" Unterstützung im Krieg gegen den russischen Aggressor zugesagt. US-Außenminister Blinken hatte zudem betont, Deutschland sei eines der wichtigsten Geberländer sowohl bei den Waffen als auch bei der humanitären Hilfe.

Diese Nachricht wurde am 05.11.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.