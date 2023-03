Annalena Baerbock und der Chef eines Minenräumdienstes im zerstörten Stadtzentrum von Sindschar. (Michael Kappeler / dpa )

Sie und ihre Delegation fuhren in einem geschützen Konvoi in die Region Sindschar nahe der syrischen Grenze. Dort hatte der IS im Jahr 2014 mehr als 5.000 Jesiden und Jesidinnen ermordet. Zehntausende Menschen wurden getötet, verschleppt und versklavt. Baerbock sagte der Religionsgruppe die Unterstütztung Deutschlands beim Wiederaufbau und bei der Verfolgung der Täter zu. Sie sagte, nachdem die internationale Gemeinschaft den Völkermord nicht habe verhindern können, besitze sie nun die Verantwortung, für Gerechtigkeit zu sorgen.

In Deutschland lebt der Bundesregierung zufolge mit bis zu 200.000 Menschen die weltweit größte jesidische Diaspora.

