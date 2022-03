Außenministerin Annalena Baerbock steht neben ihrer bosnischen Amtskollegin Turkovic. (IMAGO / photothek / Thomas Imox)

Man wolle gemeinsam im europäischen Haus zusammenleben, sagte die Grünen-Politikerin am Rande eines Treffens mit der bosnischen Außenministerin Turkovic in Sarajevo. Bosnien-Herzegowina gehöre zu Europa. Baerbock reist zudem in das Kosovo sowie nach Serbien und Moldau.

Der Hohe Repräsentant der UNO für Bosnien-Herzegowina, Schmidt, hält die territoriale Integrität Bosnien-Herzegowinas für unverhandelbar. Jede mögliche Verletzung müsse sanktioniert werden, sagte der CSU-Politiker im Deutschlandfunk. Hintergrund sind Befürchtungen, dass sich das serbische Gebiet der früheren jugoslawischen Teilrepublik für unabhängig erklären könnte.

Diese Nachricht wurde am 10.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.