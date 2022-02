Außenministerin Baerbock reist in die Ukraine (Archivbild) (picture alliance/dpa)

Dort sind Treffen mit Staatschef Selenskyj und Außenminister Kuleba geplant. Thema der Unterredungen dürfte auch die Weigerung der Bundesregierung sein, Waffen an die Ukraine zu liefern. Am Abend will Baerbock in die Ostukraine weiterreisen.

Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Melnyk, betonte am Abend in der ARD, es gebe nur die Wahl zwischen Krieg und Frieden. Wenn Deutschland seinem Land keine Waffen liefere, lasse es sein Land im Stich.

