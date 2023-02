Annalena Baerbock berät mit ihrem Amtskollegen Pekka Haavisto in Helsinki. (AP / Heikki Saukkomaa)

Der Beitritt müsse jetzt ohne weitere Verzögerung umgesetzt werden, sagte Baerbock während ihres Besuchs in Helsinki. Ein Beitritt der beiden Nordländer stärke das Bündnis insgesamt, erklärte sie anlässlich einer Begegnung mit ihrem finnischen Amtskollegen Haavisto. Morgen wird die Grünen-Politikerin in Stockholm erwartet, wo sie mit dem schwedischen Außenminister Billström ebenfalls über eine NATO-Mitgliedschaft seines Landes sprechen wird. Derzeit wird die Aufnahme Schwedens in den Nordatlantikpakt vor allem von der Türkei blockiert. Die Regierung in Ankara wirft der Regierung in Stockholm vor, kurdische PKK-Anhänger in Schweden nicht ausreichend zu verfolgen.

Derweil erklärte der polnische Ministerpräsident Morawiecki während einer Visite in Schweden, auf die Türkei einwirken zu wollen. Beide Länder hätten gute Beziehungen, die man nutzen werde, um Ankara von einer möglichst schnellen Norderweiterung der Allianz zu überzeugen.

