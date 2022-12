Außenministerin Baerbock und Geoffrey Onyeama, Aussenminister von Nigeria bei einer Pressekonferenz in Abuja zur Rückgabe der Benin-Bronzen. (IMAGO / photothek / IMAGO / Florian Gaertner)

Sie zählen zu mehr als 1.000 Kunstschätzen, die in der Kolonialzeit geraubt und über Großbritannien nach Deutschland gebracht worden waren. Baerbock sagte bei einer Zeremonie in der Hauptstadt Abuja, den Menschen in Nigeria sei ein wichtiger Teil ihrer Geschichte geraubt worden. Deutschland habe Nigerias Gesuche um Rückgabe der Kunstschätze lange ignoriert. Man sei nun hier, um dieses Unrecht zu beheben. Roth meinte, man wolle aus der Kolonialgeschichte lernen und Verantwortung übernehmen.

Nach Nigeria mitgereist waren auch die Direktorinnen und Direktoren von Museen in Berlin, Hamburg, Köln, Leipzig und Stuttgart, die die nun restituierten Kunstschätze zuvor ausgestellt hatten.

