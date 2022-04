Baltikum-Reise

Baerbock im Gespräch mit Staatschef Nausėda (v.) im Präsidentenpalast. (Michael Kappeler/dpa)

Sie wurde in der Hauptstadt Vilnius von Präsident Nauseda empfangen. Dieser sprach sich vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs für eine Verstärkung der NATO-Truppen an der Ostflanke des Militärbündnisses aus. Vor allem die Luftabwehr müsse gestärkt werden, sagte Nauseda. Baerbock sicherte einen substanziellen deutschen Beitrag zu, sollte die NATO auf dem Gipfel im Sommer in Madrid eine solche Truppenaufstockung beschließen.

Die Grünen-Politikerin will zudem in der Stadt Rukla den dort stationierten NATO-Gefechtsverband besuchen, der von der Bundeswehr geführt wird. Mit dem Besuch in Litauen endet die dreitägige Reise der Außenministerin durch das Baltikum.

Diese Nachricht wurde am 22.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.