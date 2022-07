Eine Karte von Moldau und Transnistrien. (dpa / Grafik: A. Brühl)

Moldau soll angesichts der Folgen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine unterstützt werden. Das Land mit nur 2,6 Millionen Einwohnern versorgt hunderttausende ukrainische Flüchtlinge. Eine erste Geberkonferenz hatte im April in Berlin stattgefunden. Wie die Ukraine ist Moldau seit Juni Kandidat für eine Aufnahme in die Europäische Union.

Gestern Abend hatte Baerbock bei einer Diskussion mit Bürgerinnen und Bürgern in Bremen betont, dass auch angesichts der drohenden Gasknappheit an den Sanktionen gegen Russland festgehalten werden müsse. Würde man akzeptieren, dass auf brutalste Art und Weise internationales Recht gebrochen werde, sei das eine Einladung an all diejenigen, die Menschenrechte und Demokratie mit Füßen träten, sagte die Grünen-Politikerin.

Diese Nachricht wurde am 15.07.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.