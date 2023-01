Afghanistan

Bundesaußenministerin Baerbock im Bundestag (Kay Nietfeld/dpa)

Die Grünen-Politikerin beschrieb die Lage der Frauen als katastrophal. Das sagte sie vor einem Treffen der EU-Außenminister in Brüssel. Die internationale Gemeinschaft dürfe sich nicht zum Handlanger machen. Wo Frauen nicht mehr arbeiten dürften, dürften auch deutsche Hilfsgüter nicht mehr ankommen.

Die islamistischen Machthaber hatten Ende Dezember Frauen verboten, für Hilfswerke zu arbeiten. Viele stellten daraufhin ihre Projekte ganz oder teilweise ein. Es sei brutal zu sehen, dass die Taliban damit Millionen von Menschen von der internationalen Hilfe abgeschnitten hätten, so Baerbock. So nähmen die Taliban die gesamte afghanische Bevölkerung in Geiselhaft.

