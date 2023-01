Äthiopien-Reise

Äthiopiens Ministerpräsident, der Friedensnobelpreisträger Abiy Ahmed, war bis November Kriegspartei im Tigray-Konflikt - nun wollen Bundesaußenministerin Baerbock und ihre französische Kollegin Colonna ihm eine "enge Partnerschaft" anbieten. (picture alliance / AA / Minasse Wondimu Hailu)

In der Hauptstadt Addis Abeba ist ein Treffen mit Ministerpräsident Abiy geplant. Baerbock erklärte vor Abreise, man wolle darüber sprechen, wie Deutschland, Frankreich und die EU den 2018 begonnenen Weg Äthiopiens hin zu Frieden, Demokratie und nachhaltiger Entwicklung stützen könnten.

Nach seinem Amtsantritt 2018 galt Abiy zunächst als Hoffnungsträger. Heute werden seiner Armee Kriegsverbrechen in der nördlichen Provinz Tigray vorgeworfen. Abiy und die in Tigray herrschende TPLF hatten im November nach zweijährigem Krieg ein Friedensabkommen geschlossen. In diesem Rahmen hatten die TPLF-Rebellen gestern ihre letzten schweren Waffen abgegeben. Infolge der Kämpfe und einer daraus resultierenden Hungerkatastrophe kamen Schätzungen zufolge hunderttausende Zivilisten ums Leben.

