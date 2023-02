Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (IMAGO / Metodi Popow / IMAGO / M. Popow)

Dort kommt sie mit ihrem finnischen Amtskollegen Haavisto zusammen, um über den NATO-Beitritt Finnlands zu beraten. Beide wollen sich noch vor der Presse äußern. Morgen wird die Grünen-Politikerin in Stockholm erwartet, wo sie mit dem schwedischen Außenminister Billström ebenfalls über eine NATO-Mitgliedschaft seines Landes sprechen wird. Baerbock hatte heute früh erklärt, Finnland habe sich nach 80 Jahren und Schweden nach 200 Jahren Bündnisfreiheit entschlossen, dem Nordatlantik-Pakt beizutreten. Darauf werde man weiter gemeinsam hinarbeiten und dies wolle sie in Finnland und besonders in Schweden unterstreichen.

Derzeit wird die Aufnahme Schwedens in den Nordatlantikpakt von der Türkei blockiert. Die Regierung in Ankara wirft der Regierung in Stockholm vor, kurdische PKK-Anhänger in Schweden nicht ausreichend zu verfolgen.

Diese Nachricht wurde am 13.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.