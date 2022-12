Selenskyj-Besuch in den USA

Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock hat Selenskyjs Besuch in den USA als wichtiges Signal bezeichnet. (AFP / JOHN THYS)

Selenskyj habe vor dem Kongress eine bemerkenswerte Rede gehalten, sagte Baerbock in Berlin. Letztlich gehe es darum, Menschenleben zu retten. Vor diesem Hintergrund sei die Entscheidung der USA, Patriot-Luftabwehrraketen in die Ukraine zu liefern, richtig. Auch die G7-Gruppe der führenden Industrienationen werde nicht nachlassen, das angegriffene Land weiter zu unterstützen, betonte Baerbock. Bei der Luftabwehr wolle man noch stärker zusammenarbeiten.

Die polnische Regierung begrüßte ebenfalls die Zusage der USA. Die neuen Waffen stärkten die Verteidigung gegen Russland, sagte Präsident Duda nach einem Gespräch mit Selenskyj, der nach seiner Rückkehr aus den USA heute in Polen eingetroffen war. Dagegen stieß in Moskau die angekündigte Lieferung von Patriot-Raketen an die Ukraine auf scharfe Kritik. Kremlsprecher Peskow sagte, man werde die Flugabwehrsysteme zerstören. Eines der Ziele Russlands sei die Entmilitarisierung der Ukraine. Deshalb seien die Patriot-Raketen ein legitimes Angriffsziel.

Nach seiner Auslandsreise in die USA wurde der ukrainische Präsident Selenskyj nun auch von der Europäischen Union nach Brüssel eingeladen. EU-Ratspräsident Michel teilte mit, der Besuch sei für Februar geplant.

