Selenskyj-Besuch in den USA

Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock hat Selenskyjs Besuch in den USA als wichtiges Signal bezeichnet. (AFP / JOHN THYS)

Zugleich begrüßte sie die Entscheidung Washingtons, Patriot-Luftabwehrraketen in die Ukraine zu liefern. Nach einer Konferenz mit den G7-Außenministern sagte Baerbock, man werde prüfen, was weiter geliefert werden könne. Zudem wollten die G7 enger kooperieren bei der Beschaffung und Lieferung von Waffen und Munition. Belarus wurde davor gewarnt, sich in den Krieg einzumischen.

Moskau kritisierte die angekündigte Lieferung von Patriot-Raketen an die Ukraine scharf. Kremlsprecher Peskow sagte, man werde die Flugabwehrsysteme zerstören.

Diese Nachricht wurde am 22.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.