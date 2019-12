Die deutsche Wirtschaft kommt nach Einschätzung der Bundesbank allmählich aus ihrer Schwächephase heraus.

In diesem und im kommenden Jahr dürfte die Wirtschaftsleistung mit 0,5 beziehungsweise 0,6 Prozent zwar nur verhalten wachsen, teilte die Bank in Frankfurt am Main mit. Ab dem Jahr 2021 erwarte man aber ein Plus von 1,4 Prozent. Maßgeblich dafür seien neben der stützenden Finanzpolitik und der expansiven Geldpolitik vor allem die Exporte, sagte Bundesbankpräsident Weidmann.