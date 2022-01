Joachim Nagel ist der neue Bundesbankpräsident (picture alliance / dpa / Arne Dedert)

Nagel hatte bereits am Freitag von Bundespräsident Steinmeier im Schloss Bellevue in Berlin seine Ernennungsurkunde erhalten. Offiziell hatte der 55-Jährige bereits zum Jahreswechsel die Nachfolge von Weidmann angetreten. Nagel war in der Vergangenheit bereits 17 Jahre bei der Bundesbank tätig, sechs davon im Vorstand. Zuletzt arbeitete er bei der Bank für Internationale Zusammenarbeit. Nagel gilt als Verfechter einer stabilitätsorientierten Geldpolitik.

Weidmanns Mandat wäre eigentlich bis 2027 gelaufen. Er hatte aber im Oktober erklärt, aus persönlichen Gründen früher auszuscheiden.

