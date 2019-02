Der Anstieg der Immobilienpreise hat nach Beobachtung der Bundesbank auch die ländlichen Regionen in Deutschland erfasst.

In weiten Teilen der Bundesrepublik hätten sich Häuser und Wohnungen im vergangenen Jahr erneut kräftig verteuert, heißt es im aktuellen Monatsbericht. Zwar habe sich der Preisauftrieb in den Städten etwas verlangsamt, außerhalb der Städte hätten die Preise für Wohneigentum aber verstärkt angezogen. Das liege daran, dass viele Menschen wegen der teuren Immobilien in den Städten nach Alternativen im Umland suchten.