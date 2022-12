Joachim Nagel, Präsident der Deutschen Bundesbank (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Britta Pedersen)

Man werde noch durch einige harte Monate gehen, sagte Nagel dem Fernsehsender NTV. So werde es noch einige Zeit dauern, bis die Inflation wieder dort ankomme, wo sie hingehöre - nämlich bei zwei Prozent. Zwar habe die Europäische Zentralbank mit vier Zinserhöhungen im Laufe des Jahres schon gehandelt, betonte Nagel. Und diese würden auch weitergehen. Allerdings hätten die Zinsschritte eine Wirkungsverzögerung von 18 Monaten bis zwei Jahren.

EZB-Chefin Lagarde hatte nach der jüngsten Sitzung bereits weitere Erhöhungen in Aussicht gestellt. Die nächste Entscheidung steht am 2. Februar an.

Diese Nachricht wurde am 20.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.