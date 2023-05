Debatte um Zinserhöhung

Treffen der Finanzminister und Notenbankchefs der G7-Staaten in Niigata, Japan. (AP / Shuji Kajiyama)

Man müsse entschlossen handeln, um Preisstabilität zeitnah zu erreichen, sagte Nagel beim Treffen der Finanzminister und Notenbankchefs der G7-Staaten im japanischen Niigata. Zwar sei die Inflationsrate deutlich gesunken, sie sei aber noch zu hoch. - Seit Juli 2022 hat die Europäische Zentralbank den Leitzins in mehreren Schritten auf derzeit 3,25 Prozent angehoben.

Bundesfinanzminister Lindner sieht in der US-Haushaltspolitik Risiken für die Weltwirtschaft. Er appellierte an Demokraten und Republikaner, parteipolitische Interessen außen vor zu lassen. In den USA wird derzeit über eine Anhebung der Schuldenobergrenze verhandelt. Wegen der Mehrheitsverhältnisse im Kongress braucht Präsident Biden die Zustimmung der Republikaner. Diese stemmen sich gegen eine Anhebung ohne deutliche Einsparungen bei gewissen Staatsausgaben.

