Der staatliche Finanz-Überschuss in Deutschland wird nach Schätzungen der Bundesbank auch in diesem Jahr sinken.

Grund dafür sind nach dem Monatsbericht der Bank höhere Ausgaben der öffentlichen Hand für Soziales und Investitionen bei gleichzeitig geringeren Einnahmen aufgrund von Steuersenkungen und der Konjunkturschwäche. Den Ausbruch des neuartigen Coronavirus in China sieht die Bundesbank als zusätzliches Risiko für die deutsche Wirtschaft an. Ein vorübergehender Rückgang der Nachfrage in China werde sich negativ auf deutsche Exporte auswirken.



Der staatliche Überschuss war im vergangenen Jahr erstmals gesunken, nachdem er in den Jahren zuvor gestiegen war. Für 2021 geht die Bundesbank von einem in etwa ausgeglichenen Staatshaushalt aus.