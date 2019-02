Die Schwächephase der deutschen Wirtschaft wird nach Einschätzung der Bundesbank im ersten Halbjahr 2019 anhalten.

In ihrem jüngsten Monatsbericht heißt es, die konjunkturelle Grundtendenz bleibe voraussichtlich auch nach der Jahreswende verhalten. Es gebe aber keine Anzeichen dafür, dass die Verlangsamung in einen Abschwung übergeht. Die Bundesbank erklärt die Entwicklung unter anderem mit rückläufigen Auftragseingängen im Verarbeitenden Gewerbe. Die Industriekonjunktur werde daher während der Wintermonate kaum wieder an Schwung gewinnen. Zudem seien Umfragen zufolge die Geschäftserwartungen vieler Unternehmen gesunken.