Wirtschaftsaussichten

Bundesbankpräsident Joachim Nagel (picture alliance / dpa / Arne Dedert)

Ab dem Frühjahr dürfte die deutsche Wirtschaft wieder auf einen – wenn auch verhaltenen – Expansionskurs zurückgekehrt sein, sagte er auf einer Fachtagung in Frankfurt am Main. So sollten die starken Lohnsteigerungen die Konsumausgaben trotz hoher Inflation stabilisiert haben. Zugleich verwies Nagel darauf, dass die Zinsen aus heutiger Sicht noch steigen müssten; wie weit lasse sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt aber nicht beantworten, erklärte der Bundesbankpräsident.

Diese Nachricht wurde am 05.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.