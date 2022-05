Pflegende Angehörige

Die Pflegebeauftragte der Bundesregierung, Claudia Moll (SPD) (imago images/Political-Moments)

Pflegearbeit sei mit finanziellen Einbußen im Erwerbsalter verbunden, was sich viele nicht leisten könnten, sagte die SPD-Politikerin dem "RedaktionsNetzwerk Deutschland“. Wer bereit sei, seine Eltern zu pflegen, dürfe nicht zum Hartz-IV-Empfänger werden. Eine echte Lohnersatzleistung könne an dieser Stelle für Ausgleich sorgen und womöglich auch mehr Männer ansprechen. Moll schlug zudem vor, die weiter steigenden Eigenanteile in Pflegeheimen zu begrenzen.

Außerdem solle wegen der hohen Inflation das sogenannte Taschengeld für Heimbewohner erhöht werden, die wegen der hohen Kosten auf Hilfe vom Sozialamt angewiesen seien. Von den aktuell 121 Euro im Monat müssten nicht nur persönliche Dinge finanziert werden, sondern auch selbst zu tragende Zahlungen etwa für verschreibungsfreie Medikamente oder eine Fußpflege.

