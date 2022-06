Politische Häftlinge im DDR-Frauengefängnis Stollberg-Hoheneck bei der Zwangsarbeit in einer Näherei. (dpa/picture-alliance/Wolfgang Thieme)

Zupke kündigte im Interview der Woche des Deutschlandfunks einen Runden Tisch mit Vertretern von möglichst vielen Unternehmen an, die in der DDR von Zwangsarbeit profitiert haben. Für die Betroffenen früheren Häftlinge soll ein Härtefallfonds gebildet werden. Dies sei ihr ein ganz wichtiges Anliegen, betonte Zupke.

Die Bundesbeauftragte lobte in diesem Zusammenhang das schwedische Unternehmen Ikea, das sich schon bereiterklärt habe, eine Entschädigungssumme in Millionenhöhe zu zahlen. Die Zahlung sei allerdings geknüpft an die Bereitschaft anderer Unternehmen, sich ebenfalls an dem Fonds zu beteiligen. Studien zufolge mussten insgesamt 250.000 Häftlinge in DDR-Gefängnissen Zwangsarbeit leisten. Profiteure waren laut Jahresbericht der SED-Opferbeauftragten unter anderen Quelle, Otto, Aldi, C&A, Woolworth und Siemens.

