Menschen mit Behinderung sollen sich verstärkt in der Politik engagieren und selbst etwa für Landtage oder den Bundestag kandidieren.

Dazu will der zuständige Bundesbeauftragte Dusel die Betroffenen motivieren. Viel zu viele von ihnen seien aus ganz verschiedenen Gründen vor allem von politischer Teilhabe ausgeschlossen, sagte er der Katholischen Nachrichten-Agentur. Das müsse man dringend ändern, sonst gebe es ein Demokratie-Problem. Zudem rief der Behindertenbeauftragte dazu auf, die Probleme in inklusiven Schulen nicht zu marginalisieren. Er selbst habe sehr davon profitiert, in eine normale Regelschule gehen zu können, sagte Dusel, der wie seine Vorgängerin Bentele blind ist. Auch seine Mitschüler hätten viel dadurch gelernt, jemanden zu erleben, der zwar nicht sehen könne, aber ganz viele andere Fähigkeiten habe. Die Gruppe der Schülerinnen und Schüler mit Behinderungen sei sehr heterogen, führte er aus. Es sei daher wichtig, auf die verschiedenen Bedürfnisse bei verschiedenen Formen von Behinderungen gut eingehen zu können.