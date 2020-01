Rund 30 Jahre nach dem Mauerfall sind noch tausende Säcke mit geschredderten Stasi-Akten nicht ausgewertet. Es fehlen die technischen Voraussetzungen.

Der Bundesbeauftragte für die Unterlagen, Jahn, sagte der Nachrichtenagentur dpa, die Papiere würden zur Zeit per Hand zusammengesetzt. Die vor zwei Jahren gestoppte Rekonstruktion per Computer sei bislang nicht wieder in Gang gekommen. Nach Jahns Angaben wurden bislang von den insgesamt 16.000 Säcken mit sichergestellten Stasi-Papieren nur 520 ausgewertet. Die manuelle Rekonstruktion könnte noch Jahrzehnte dauern. Die Säcke lagern laut Behörde hauptsächlich in einer großen Halle in Magdeburg. Ein unmittelbarer Zerfall drohe nicht.



Im Herbst 1989 hatten Stasi-Offiziere nach dem Fall der Mauer massenhaft Akten vernichtet. Bürgerrechtler stoppten die Aktion. Das Zusammenfügen der Schnipsel per Computer war vor zwei Jahren ausgesetzt worden, weil unter anderem spezielle Scanner fehlen.