Der Pflegebeauftragte der Bundesregierung, Westerfellhaus, fordert mehr finanzielle Leistungen für pflegende Angehörige.

Er finde etwa die Idee einer echten Lohnersatzleistung analog zum Elterngeld sehr spannend, sagte Westerfellhaus der Funke Mediengruppe. Das zinslose Darlehen bei Pflegezeit oder Familienpflegezeit sei gesetzlich möglich, aber werde so gut wie nie in Anspruch genommen. Auch müsse es Bestandteil guter Personalführung werden, einem pflegenden Mitarbeiter flexible Arbeitszeiten anzubieten oder Auszeiten etwa zur Regeneration zu gewähren.



Erst am Wochenende hatte Westerfellhaus vorgeschlagen, Familien mit neuen Pflegefällen als Unterstützung für die erste Zeit zuhause eine Art "Pflege-Hebamme" zur Verfügung zu stellen.