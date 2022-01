Der Beauftragte der Bundesregierung für Ostdeutschland, Carsten Schneider (SPD) (picture alliance / Flashpic / Jens Krick)

In den ostdeutschen Bundesländern hätten etwa die Runden Tische seit der Wendezeit eine "erarbeitete Tradition" ohne hohe Eintrittsbarrieren wie etwa bei einer Partei, sagte der SPD-Politiker dem "Tagesspiegel am Sonntag". Er wolle in seinem Amt vor Ort "überparteiliche und niedrigschwellige" Diskussionsangebote machen. Dabei müssten die Verantwortlichen aus den Kommunen und Landesregierungen einbezogen sein. So könne man die Menschen erreichen, von denen der Ostbeauftragte mehr Selbstbewusstsein, aber auch eine klare Abgrenzung zu Rassismus forderte.

Schneider fügte hinzu, aus seiner Sicht seien viele Ostdeutsche "einfach erschöpft". Die in der Corona-Debatte spürbare Wut gehe weit in die Mitte der Gesellschaft hinein. Er sei selbst noch auf der Suche nach einer Antwort darauf, warum dies so sei.

