Bundesbeteiligung an Curevac

Der Vorsitzende der Monopolkommission, Wambach, kritisiert die Beteiligung des Bundes am Tübinger Biotech-Unternehmen Curevac.

Diese sei eine potenzielle Gefahr für den freien Wettbewerb, sagte Wambach dem "Mannheimer Morgen". Unternehmen, an denen der Bund beteiligt sei, erhielten schon allein durch diese Tatsache einen Vorteil. Dies gelte sowohl mit Blick auf bessere Finanzierungsbedingungen als auch auf die Regeln der jeweiligen Märkte, die häufig der Bund selbst setze. Zuvor war bekannt gegeben worden, dass sich die staatliche Förderbank KfW mit 300 Millionen Euro zu rund 23 Prozent an Curevac beteiligen wird. Damit will der Bund die Entwicklung eines möglichen Impfstoffes gegen das Coronavirus beschleunigen, sich zugleich aber auch einen Zugriff sichern.



Wirtschaftsminister Altmaier hatte betont, der Bund wolle auf die geschäftspolitischen Entscheidungen keinen Einfluss nehmen.