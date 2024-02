Hohe Schulabbrecherquote

Bettina Stark-Watzinger (FDP), Bundesministerin für Bildung und Forschung (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

Dass Deutschland erneut die vierthöchste Quote in Europa habe, müsse Bund und Länder umtreiben, sagte die FDP-Politikerin der Funke Mediengruppe. Hier gehe es nicht nur um die Zukunft der Kinder, sondern auch den Wohlstand unseres Landes. Stark-Watzinger forderte eine bildungspolitische Trendwende, die bei den Grundkompetenzen wie Lesen, Schreiben und Rechnen ansetzte. Gestern war bekannt geworden, dass die Quote der Schulabbrecher in Deutschland zuletzt über zwölf Prozent erreicht hatte. Höher war deren Anteil innerhalb der EU lediglich in Rumänien, Spanien und Ungarn.

Das ging aus Zahlen der europäischen Statistikbehörde Eurostat für das Jahr 2022 hervor. Für das abgelaufene Jahr waren die Daten noch nicht verfügbar.

