Grundschul-Studie

Durch den demografischen Wandel sinkt der Bedarf an Grundschullehrkräften. (picture alliance / dpa / Jens Büttner)

Die Aussicht auf mehr Lehrkräfte pro Schüler eröffneten Raum für einen Qualitätsschub, sagte die FDP-Politikerin der Funke-Mediengruppe. Sie setze darauf, dass die Länder die Chance ergreifen und aus dem Plus an Personal auch ein Plus an Chancengerechtigkeit und Grundkompetenzen werde. Die Bildungsministerin bezog sich damit auf eine gestern veröffentlichte Studie, wonach in den kommenden Jahren mit einem Ende des Lehrkräftemangels an Grundschulen zu rechnen sei - und sich bis 2035 Überschuss entwickeln könnte.

Die Autoren gehen davon aus, dass die Zahl der Grundschüler durch den Geburtenrückgang deutlicher sinkt als bisher angenommen. Stark-Watzinger sprach in diesem Zusammenhang von einem Silberstreif am Horizont.

