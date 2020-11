Bundesbildungsministerin Karliczek will die für den Teil-Lockdown im November wieder aufgelegten Corona-Hilfen für Studierende auf das gesamte Wintersemester ausweiten.

Sie könne sich vorstellen, dass die Überbrückungshilfe über diesen Zeitraum weiterlaufe, sagt die CDU-Politikerin der "Rheinischen Post". Das würde Studierenden eine gewisse Sicherheit geben, die ihre Jobs verloren hätten und die auch in den nächsten Monaten womöglich nicht so rasch neue Erwerbsmöglichkeiten aufgrund der Pandemie fänden.



In der Corona-Krise hatte das Bildungsministerium die Überbrückungshilfe ins Leben gerufen. Sie muss nicht zurückgezahlt werden. Das Geld wurde von Juni bis September an diejenigen ausgezahlt, die nachweisen konnten, dass sie in einer pandemiebedingten Notlage waren, etwa weil regelmäßige Zahlungen aus Jobs ausblieben. Gezahlt wurden bis zu 500 Euro pro Monat.

Diese Nachricht wurde am 07.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.