Bundesbildungsministerin Karliczek steht den Abgeordneten des Bundestages heute in der Regierungsbefragung Rede und Antwort.

Ein wichtiges Thema dürfte der Betrieb von Universitäten und Schulen in der Corona-Pandemie werden. Erwartet wird, dass es auch um die Lage der Studierenden geht. Viele sind in finanziellen Schwierigkeiten, nachdem sie aufgrund der pandemiebedingten Beschränkungen ihre Nebenjobs verloren hatten.



Der Bundestag berät heute zudem über einen Gesetzentwurf der Bundesregierung, mit dem der Schutz von Anlegern gestärkt werden soll. Das Parlament in Berlin berät zudem über die Umsetzung einer Richtlinie der Europäischen Union zur Einführung eines Transparenzregisters. Es soll unter anderem die Bekämpfung von Geldwäsche erleichtern.

Diese Nachricht wurde am 14.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.