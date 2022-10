Viertklässler weisen einer Studie zufolge Lerndefizite auf. (picture alliance / Frank Leonhardt / dpa /)

Der Anteil derjenigen, die die Mindeststandards in der Grundschule nicht erreicht hätten, sei viel zu hoch, sagte die FDP-Politikerin. Laut dem Bildungsmonitor für das Jahr 2021, den die Kultusministerkonferenz vorgestellt hat, verfehlten zwischen 18 und 30 Prozent der Viertklässler in den Bereichen Lesen, Zuhören und Orthografie deutschlandweit die Mindeststandards. Auch beim Rechnen gab es demnach Defizite. Als wichtigen Grund für die Verschlechterung nannte die Studie die Schulschließungen während der Corona-Pandemie. Grundlage der Untersuchung waren Tests an fast 1.500 Schulen in ganz Deutschland mit etwa 27.000 Schülern.

