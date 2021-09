Das von der Bundesregierung bereitgestellte Geld für eine bessere digitale Ausstattung von Schulen ist bisher nur zu einem Drittel genutzt oder verplant worden.

Darauf weist Bundesbildungsministerin Karliczek hin. Zwei Jahre nach dem Start des Digitalpakts sei dies nicht zufriedenstellend, sagte die CDU-Politikerin. Nach mehreren Aufstockungen in der Corona-Pandemie stehen insgesamt sechseinhalb Milliarden Euro zur Verfügung.



Die Kultusministerkonferenz betonte, dass sich der Abruf zuletzt beschleunigt hat. In der ersten Hälfte dieses Jahres sei an die Bundesländer fast doppelt so viel ausgezahlt worden wie in den vorangegangenen sechs Monaten. Besonders das Sofortausstattungsprogramm werde stark genutzt, mit dem Schulen zum Beispiel Laptops anschaffen können, um sie an Schülerinnen und Schüler zu verleihen.

Diese Nachricht wurde am 02.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.