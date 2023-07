Rekordsumme für Ukraine

Bundesbürger spenden eine Milliarde Euro an Opfer des russischen Angriffskriegs. (imago-images / Zuma / Paul Weaver)

Wie das Deutsche Zentralinstitut für soziale Fragen in Berlin mitteilte, handelt es sich hierbei um den höchsten Betrag, der in Deutschland jemals anlässlich einer Notsituation gespendet wurde. Weiter hieß es, insgesamt seien in Deutschland 2022 rund 13 Milliarden Euro für gemeinnützige Zwecke gespendet worden.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 24.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.