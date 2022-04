Sicherung der Welternährung

Die Corona-Pandemie, der russische Krieg in der Ukraine sowie die steigende Inflation verschärften den Hunger in der Welt auf dramatische Weise, sagte die SPD-Politikerin im Deutschlandfunk. Man erlebe gerade viele Krisen gleichzeitig, unter denen die ärmsten Länder der Erde am meisten litten. Die Vereinten Nationen, G7- und G20-Staaten müssten vor diesem Hintergrund ihre Arbeit besser koordinieren und aufeinander abstimmen. Auch sollten private Initiativen eingebunden werden. Die Ministerin kündigte an, ein Bündnis für die Ernährungssicherheit zu gründen. Weltbank sowie Welternährungsprogramm hätten bereits ihre Teilnahme zugesichert, erklärte Schulze.