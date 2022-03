Nichthandeln könne und wolle man sich nicht leisten, schrieb Schulze in einem Gastbeitrag für "Zeit Online". Mehr als die Hälfte der afghanischen Bevölkerung hungere, darunter 13 Millionen Kinder. Das Bildungs- und Gesundheitswesen stehe kurz vor dem Zusammenbruch, die Wirtschaft sei im freien Fall. Die SPD-Politikerin betonte, es müsse gelingen, die Menschen in Afghanistan zu unterstützen, ohne dabei die De-facto-Taliban-Regierung in irgendeiner Weise zu legitimieren. Der Leiter des UNO-Entwicklungsprogramms, Steiner, sprach sich im Deutschlandfunk für eine engere Kooperation mit Vertretern der afghanischen Zivilgesellschaft aus